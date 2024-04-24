توضيح مهم لـ"التأمينات" بشأن موعد وقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا مهمًا بشأن موعد وقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب.





متى يوقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب؟



وأوضحت أن صرف البدل يتوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.

ويستأنف صرف البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.





متى يمكن تعليق أو إيقاف صرف البدل اليومي للمصاب؟



ما مقدار البدل اليومي الذي يُصرف للمشترك المصاب؟



كيف يُقدر البدل اليومي في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة للإصابة؟



وأضافت أن صرف البدل اليومي يتوقف في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص، ويتعين أن يكون هذا القرار مبنيًا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة، "حسب الأحوال".وبينت أن البدل اليومي يقدر بواقع 100% من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان.ويخفض البدل اليومي إلى 75% إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.يُقدر البدل اليومي في حالتي الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:1 - إذا كان المصاب ممارسًا لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة، أو المضاعفة، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر هذا الشهر .2 - إذا كان المصاب غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان ممارسًا لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية، فإن البدل يُحسب على أساس الأجر الذي حُسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية.