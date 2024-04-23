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توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن جواز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
التأمينات
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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا بشأن جواز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.

جواز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عملاضافة اعلان

وأوضحت على موقعها، أن النظام يُجيز عمل المشترك لـدى أكثـر من صـاحب عمل، وهذا ما يعرف بالازدواج التأميني ويحسب له شهر اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، على ألا يتجاوز مجموع الأجور 45.000 ريال.


من هم الذين يجب اشتراكهم في النظام بصفة إلزامية؟

 وأضافت في الوقت نفسه، أن المشتركين في النظام بصفة إلزامية هم:
1 - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية, لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر, أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
2 - العامل "المواطن" الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
3 ‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
4 ‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
5 - يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.


ما المستندات التي يجب تقديمها لصرف المعاش للمشترك؟

فيما يجب على المشترك تقديم المستندات الآتية :
1 - نموذج عمليات التعويضات في حالات "التقاعد-العجز غير المهني- تعويض الدفعة الواحدة"، ويمكن تحميل النموذج عبر زيارة صفحة النماذج.
2 - صورة من الهوية الوطنية وصورة من دفتر العائلة في حال وجود معالين.
3 ـ التعهد بعدم العودة للعمل لحالات التقاعد المبكر.
4 - تزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي الذي يرغب تحويل المعاش إليه.
5 - صورة الوكالة في حالة الرغبة في الصرف للوكيل تنص على استلام المستحقات التأمينية، لم يمض عليها أكثر من ثلاث سنوات.
6 - كما يلتزم المشترك بتقديم نموذج "الإقرار السنوي"، في المواعيد التي تحددها المؤسسة له.

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