توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها.





ما التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها؟



ما مقدار البدل اليومي الذي يُصرف للمشترك المصاب؟



هل يلزم إعادة الكشف في جميع الحالات؟



ما شروط استحقاق التعويض؟



وأوضحت على موقعها الرسمي أن التعويضات على نوعين:أ - التعويض العينيوتتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب.ب - التعويض النقديويشمل الحقوق الآتية:1 - العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك2 - منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.3 - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.4 - العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.وأضاف أن البدل اليومي ُيقدر بواقع 100% من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .وبينت أن البدل اليومي يُخفض إلى 75% إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.وأكدت أن الأصل هو وجوب إعادة الكشف الطبي على جميع الحالات، إلا أنه يجوز للجنة الطبية المختصة إذا كانت حالة المشترك ميئوسًا من شفائها أو من غير المنتظر تحسنها أن تصدر قرارها بعدم الحاجة إلى الخضوع للفحوص الطبية الدورية.في الوقت نفسه، أشارت مؤسسة التأمينات أنه يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:1 - أن يكون مواطنًا.2 - أن يكون قادرًا على العمل.3 - ألا يكون قد بلغ سن الستين.4 - البحث بنشاط وجدية عن العمل.5 - ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته6 - توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.7 - ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.8 - الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق9 - ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إلية.10 - التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.11 - التسجيل في الوزارة "من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل"·