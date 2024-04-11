توضيح عاجل من التأمينات حول الاعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائية

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أصدرت
المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على قرار اللجان الطبية
الابتدائية.
توضيح
مهم حول الاعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائيةواوضحت
على موقعها الرسمي، أنه يحق للمشترك الاعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائية،
شرط أن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل
على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
وأكدت أنه يجوز للمحافظ التجاوز عن تأخير المشترك في تقديم الاعتراض إذا كان التأخير يرجع إلى أسباب مبررة.
متى
يوقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب؟وأضافت
أن صرف البدل يتوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات
الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي ويستأنف صرف البدل إذا
عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.
متى
يعتبر المشترك عاجزًا عجزًا غير مهني؟وأشارت
المؤسسة العامة للتأمينات، إلى أن المشترك يعتبر عاجزًا متى استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب
أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو
أكثر.
متى
يتم إيقاف صرف التعويض؟ويتم
إيقاف صرف التعويض عن المستفيد لكل مرة من مرات الاستحقاق في أي من الحالات
الآتية:
1 - الوفاة.
- إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة.
- في حال زوال أي من شروط الاستحقاق.
- إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل.
- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
- إذا لم يعد يبحث بجدية ونشاط عن عمل.
- إذا كان له دخل شهري من عمل، أو نشاط خاص.
- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
- إذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات.
- إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة "60" يومًا متصلة أو متقطعة.