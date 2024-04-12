توضيح عاجل لـ"التأمينات" حول كيفية حساب التعويض حال تكرار وقوع الإصابات

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا مهمًا حول كيفية حساب التعويض حالة تكرار وقوع الإصابات.





كيفية حساب التعويض حال تكرار وقوع الإصابات



هل يجوز النظر في حالات إصابات العمل القديمة؟



كيف يُحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تُقدّر على أساسه العائدة؟



ما الحالات التي تُعتبر إصابات عمل؟



وأوضحت على موقعها، أن العائدة أو التعويض المستحق يتم حسابه على أساس متوسط أجر الاشتراك في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة.وأضافت أنه إذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حُسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر.وبينت أنه يجوز تقديم المستندات التي تثبت وقوع الإصابة، وفي حال عدم توفرها لا يتم قبول النظر في الإصابة لعدم توفر المستندات والإثباتات لوقوعها.وأشارت إلى أن متوسط الأجر الشهري للمصاب، يُحسب على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة تقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط أجور اشتراكه الشهري الخاضع لفرع الأخطار المهنية خلال المدة المسجلة.تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية:1 - تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.2 - كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.3 - تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة بالجدول الصادر من مجلس إدارة المؤسسة.4 - كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس, أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس.5 - الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.