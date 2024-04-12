الجمعة، 03 شوال 1445 ، 12 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح عاجل لـ"التأمينات" حول كيفية حساب التعويض حال تكرار وقوع الإصابات

b728899e-d11f-45ce-8eed-d2aefbdd7a0d
صرف تعويض ساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا مهمًا حول كيفية حساب التعويض حالة تكرار وقوع الإصابات.

كيفية حساب التعويض حال تكرار وقوع الإصابات اضافة اعلان


وأوضحت على موقعها، أن العائدة أو التعويض المستحق يتم حسابه على أساس متوسط أجر الاشتراك في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة.


وأضافت أنه إذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حُسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر.

هل يجوز النظر في حالات إصابات العمل القديمة؟

وبينت أنه يجوز تقديم المستندات التي تثبت وقوع الإصابة، وفي حال عدم توفرها لا يتم قبول النظر في الإصابة لعدم توفر المستندات والإثباتات لوقوعها.


كيف يُحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تُقدّر على أساسه العائدة؟

وأشارت إلى أن متوسط الأجر الشهري للمصاب، يُحسب على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة تقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط أجور اشتراكه الشهري الخاضع لفرع الأخطار المهنية خلال المدة المسجلة.


ما الحالات التي تُعتبر إصابات عمل؟

تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية:
1 - تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
2 - كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
3 - تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة بالجدول الصادر من مجلس إدارة المؤسسة.
4 - كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس, أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس.
5 - الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

اقرأ أيضا

عاجل.. جريمة نكراء.. شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيم بهذه التهمة

عاجل.. محامي: استخدام السلاح في المناسبات جريمة يُعاقب عليها بالسجن (فيديو)

بدء أعمال الصيانة بـ 3 طرق بالرياض اعتبارًا من هذا التاريخ

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض و4 مناطق لـ9 مساءً

أنهار جارية.. شاهد تواصل جريان وادي رني غرب بيشة بعسير

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية 3:27 م الخميس، 11 أبريل 2024

توضيح عاجل من التأمينات حول الاعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائية

الراتب - ريال 0 عملة 1:50 ص الإثنين، 08 أبريل 2024

التأمينات الاجتماعية توضح مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من 2024

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية 3:33 م الأحد، 07 أبريل 2024

توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها

مساند العمالة المنزلية 3:11 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عاجل.. مفاجأة بشأن التعديل.. توضيح مهم لـ"التأمينات" حول تحديد سن المشترك