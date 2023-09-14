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توضيح مهم من "الموارد البشرية" بشأن احتساب المطلقة للضمان الاجتماعي

الموارد البشرية
الموارد البشرية
أ أ
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن احتساب المطلقة التي تعول للضمان الاجتماعي.
وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، أنه يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.اضافة اعلان
وأضاف أنه لا يشترط استقلالها في المسكن، وأنه يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية "منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "هل المطلقه ولديها صك حضانة ونفقة من الزوج، هل يحق لها التقديم على الضمان الاجتماعي، أو يؤثر على أهليتها".

شروط ضمان استمرار دعم الضمان الاجتماعي  

كما كشفت الوزارة، أنه لضمان استمرار دعم الضمان الاجتماعي يجب تسجيل، الآتي:
1 - جميع أفراد المنزل في طلب واحد.
2 - تقديم ما يثبت الاستقلال بالسكن.
3 – تسجيل السكن إيجار (إرفاق عقد إيجار باسمك).
4 -  تسجيل الأم والأب أو التسجيل كتابع مع رب الأسرة.
5 – تسجيل الفرد المستقل ويعيش في سكن مستقل (إضافة المستندات المطلوبة).
6 – تسجيل الأخ أو الأخت المسجلين مع بعض دون إضافة الأم والأب ضروري.


18 ألف مواطن لديه 5 من العمالة المنزلية فأكثر

وكشفت الوزارة، أن عدد أصحاب العمل ممن لديهم خمسة فأكثر من العمالة المنزلية، بلغ نحو 17.715 شخصًا، وفقًا لـ"الاقتصادية".

3.3 مليون عامل منزلي في المملكة
وبينت أن عدد أصحاب العمل ممن لديهم عمالة منزلية 11 فأكثر بلغ نحو 1826 شخصًا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في المملكة بلغ نحو 3.3 مليون عامل منزلي.
ووفقًا لبيانات رسمية للوزارة، سجل حجم نقل كفالة العمالة المنزلية خلال عام 2022 نموًا بنحو 24.8 في المئة بعدد 254.162 عاملاً منزليًا، مقارنة بعام 2021 البالغ عددهم 203.707 عمال منزليين.

نقل خدمات العمالة المنزلية
وقامت الوزارة بإتاحة خدمة نقل "خدمات العمالة المنزلية" بين الأفراد عبر منصة مساند في مطلع أغسطس من العام الجاري.

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