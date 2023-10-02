الضمان الاجتماعي.. خطوات استخراج وثيقة الاعتراض على عدم الأهلية

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يستطيع مستفيد الضمان الاجتماعي الاعتراض على عدم أهليته بسبب وجود عقارات متجاوزة للحد الأدنى، وقد وضحت المنصة عبر حسابها على "إكس" خطوات استخراج وثيقة الاعتراض، وهي كالتالي: اضافة اعلان

الدخول على البورصة العقارية، ثم الاستعلامات العقارية، ثم العقارات المملوكة، ثم الإفادة بصورة عن جميع العقارات في الصفحة.





طريقة الاعتراض على الأهلية





خطوات التسجيل بمنصة الضمان الاجتماعي





الاطلاع على نتيجة الأهلية





اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.



الدخول على البورصة العقارية، ثم خيارات الاستعلامات العقارية، ثم عقارات المورث، ثم الإفادة بصورة عن جميع العقارات في الصفحة.ترفع الصورة كمستندات داعمة في صفحة تقديم الاعتراض.1ـ يمكن التسجيل بمنصة الضمان الاجتماعي بالخطوات التالية:2ـ إنشاء مستخدم جديد أو الدخول عبر النفاذ الوطني.3ـ الموافقة على شروط إنشاء حساب جديد.4ـ إدخال رقم التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل.5ـ الضغط على إكمال ملفي الموحد.من خلال أيقونة الطلبات (من 26 لـ29 من كل شهر ميلادي).1ـ الموافقة على إقرار التقديم.2ـ تكوين المنزل وإسناد التابعين.1ـ تعبئة البيانات في الملف الموحد.2ـ الاطلاع على نتائج الأهلية بالضمان الاجتماعي3ـ ادخل صفحة الأهلية والاستحقاق من هنا.4ـ اكتب رقم الهوية الخاص بك في المكان المخصص.5ـ انقر على زر "تحقق من النتائج".6ـ ستظهر لك نتيجة الأهلية واستحقاقك.