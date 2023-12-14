توضيح من الزكاة بشأن إعفاء خدمات التعليم الأهلي من رسوم ضريبة القيمة المضافة

أ أ
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط)، حسب الأمر الملكي الكريم بهذا الشأن.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على سؤال مواطنة استفسرت بشأن فرض إحدى الروضات رسوم ضريبة القيمة المضافة على أطفالها.
التعليم الأهلي والقيمة المضافة
وأجابت الهيئة، بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، حسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط) بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة
وأضافت الهيئة "أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة".
وفي وقت سابق، طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 من ديسمبر الجاري.
غرامة للتأخر عن السداد في المدة المحددة
ودعت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (من هنا) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وسائل التواصل مع الهيئة للاطلاع
وقالت "الزكاة والضريبة والجمارك" للمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
والطريقة الثانية من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (من هنا).
ضريبة الاستقطاع تُفرض على الجهات غير المقيمة بالمملكة
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)