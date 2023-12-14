توضيح من الزكاة بشأن إعفاء خدمات التعليم الأهلي من رسوم ضريبة القيمة المضافة

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط)، حسب الأمر الملكي الكريم بهذا الشأن.

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جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على سؤال مواطنة استفسرت بشأن فرض إحدى الروضات رسوم ضريبة القيمة المضافة على أطفالها.





التعليم الأهلي والقيمة المضافة



غرامة للتأخر عن السداد في المدة المحددة

وسائل التواصل مع الهيئة للاطلاع

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