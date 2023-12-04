الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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وزارة التعليم تعلن التقديم على مسار التميّز للابتعاث

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
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أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث (النسخة الرابعة 2024-2025) بـ 23 تخصصاً نوعياً في أكثر من 70 جامعة حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الضوابط والشروط:


1- سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدّمُ حسن السيرةِ والسلوك.
3- الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة وذلك للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً.
4- أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.
5- الانتظام في الدراسة.
6- معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.
7- أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.
8- يخضع المتقدم لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م (التقديم سيكون متاحًا طوال العام).

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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