وزارة التعليم تعلن التقديم على مسار التميّز للابتعاث

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أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث (النسخة الرابعة 2024-2025) بـ 23 تخصصاً نوعياً في أكثر من 70 جامعة حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الضوابط والشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدّمُ حسن السيرةِ والسلوك.
3- الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة وذلك للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً.
4- أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.
5- الانتظام في الدراسة.
6- معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.
7- أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.
8- يخضع المتقدم لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م (التقديم سيكون متاحًا طوال العام).
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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