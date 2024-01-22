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أمانة الرياض: شهادة الامتثال تصدر مجانًا بخطوات إلكترونية ميسرة

أمانة الرياض
أمانة الرياض
أ أ
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أوضحت أمانة منطقة الرياض أن شهادة الامتثال للمباني الواقعة على المحاور التجارية، تصدر مجانًا، عن طريق بوابتها الإلكترونية، بخطوات ميسرة، داعية الملاك إلى المبادرة بالحصول عليها، للمساهمة في تحسين المشهد الحضري للمدينة.اضافة اعلان

خطوات رقمية مبسطة وإجراءات واضحة لشهادة الامتثال

وأفادت بأن الحصول على شهادة الامتثال التي تمتد لـ 3 سنوات، يتم بخطوات رقمية مبسطة وإجراءات واضحة، ضمن جهودها في تطوير الإمكانات التقنية وتحسين كفاءتها؛ تحقيقًا لتطلعات المستفيدين.

وجاء إطلاق شهادة الامثتال تماشيًا مع الخطط الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية، تعزز جمالية المدينة.

وتعمل الشهادة على استدامة البيئة العمرانية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المدينة، وتأتي انسجامًا مع مستهدفات أمانة الرياض في رفع مستوى الامتثال، وتوفير بنية تحتية متطورة ومعاييرعمرانية ترتقي بالمشهد الحضري.

وحثت أمانة الرياض ملاك المباني على المبادرة بالحصول على الشهادة، عن طريق بوابتها الإلكترونية من خلال الرابط: (اضغط هنا).

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