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لمدة 10 أيام..

إغلاق الجسر العلوي لتقاطع طريق خريص مع الشيخ جابر بالرياض يدخل حيز التنفيذ

أمانة الرياض
أمانة منطقة الرياض
أ أ
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أعلنت أمانة الرياض أنه ابتداءً من اليوم الخميس سيتم إغلاق الجسر العلوي لتقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر القادم من الشرق والمتجه جنوبا وذلك لأعمال الصيانة.اضافة اعلان

"أمانة الرياض" تكشف عن خطتها لتحسين جودة الطرق


وأوضحت أن ذلك يأتي تحسينا لجودة الطرق وحفاظا على كفاءتها، لافتة إلى أنه سيتم تحويل حركة السير إلى المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوبا.

وأضافت أن مدة العمل 10 أيام وستبدأ من اليوم الموافق 25 يناير.

جسر الطريق الدائري الشرقي بالرياض


 في وقت سابق، أغلقت أمانة منطقة الرياض, جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2 (مخرج 17)،  بالإضافة إلى إغلاق خدمة طريق مكة المكرمة مع شارع أم الحمام بالاتجاهين.

وجاء القرار بإغلاقهما لتحسين فواصل التمدد، بدءًا من تاريخ 5 يناير الجاري ولمدة 7 أيام.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المتواصلة نحو تعزيز جودة الطرق، للارتقاء بكفاءتها وتطويرها، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية التي من شأنها تحقيق مستهدفات الخدمات المقدمة وتحسين نمط التنقل الآمن للسكان، نحو الوصول إلى مدينة مزدهرة ومستدامة.

إلى جانب الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز التنمية الحضرية، ودعم ركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.


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