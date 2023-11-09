الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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توضيح عاجل لـ "حساب المواطن" بشأن إضافة "مولود" كتابع

حساب المواطن
حساب المواطن
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أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بشأن إضافة تابع بعد تاريخ 10 أكتوبر.
وأوضح أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ " 10أكتوبر" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر"ديسمبر".اضافة اعلان

عاجل.. إيداع الدفعة 72

وأكد أن إيداع الدعم المخصص لشهر" نوفمبر" بدأ وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق "تسجيل دخول، الدفعات المالية.
وبين أنه في حالة الدفعة "لا يوجد" تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين "في حال وجود تابعين" تجاوز الحد المانع للدعم،حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.

توضيح بخصوص الدعم الإضافي

في الوقت نفسه، أفاد حساب المواطن بأن الدفعة 72 – شهر نوفمبر التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين قبل ساعات، صدرت مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.

تمديد الدعم الإضافي

يأتي ذلك عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023، وذلك عشية صرف الدفعة 71.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.


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