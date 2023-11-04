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في حالة ثبوت الأهلية متى يتم صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة؟

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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حدد برنامج حساب المواطن، موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة في حالة ثبوت أهلية المستفيد لاستحقاق الدعم.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة إكس، على استفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم في حالة ثبوت الأهلية.اضافة اعلان

موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة


وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله :"انطبقت عليك شروط الاهلية لدورة شهر" نوفمبر" وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ 9 نوفمبر".
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ .

حساب المواطن


حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن


1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟


– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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