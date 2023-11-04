عاجل.. حساب المواطن يعلن عن تغيير موعد إيداع دفعة نوفمبر لهذا السبب

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أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع دفعة شهر نوفمبر، وذلك ردًا على أحد المواطنين حول موعد صدور مبالغ الدعم.





موعد إيداع دفعة نوفمبر:

حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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