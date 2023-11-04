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عاجل.. تنبيهات مهمة من حساب المواطن حول تأثير عقد الإيجار على استحقاق الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
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يقوم حساب المواطن بالرد العاجل على الاستفسارات والتساؤلات اللازمة التي تعيق عملية استحقاق الدعم، حيث أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع للحساب ، على استفسار بشأن مدى تأثير استئجار محل جددي على استحقاق الدعم.اضافة اعلان

عقد الإيجار:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطن يقول فيه " السلام عليكم.. أنا راح أستأجر محل هل يؤثر عليه هذا العقد بالاستحقاق؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام.. لا يؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم سوف يشملك الدعم".

العقار المؤجر:



كما أجاب أيضا على استفسار بشأن مواطن لديه عقار مرهون يقوم بتأجيره ، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه للدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" عندي عقار مرهون للبنك العقاري وهذا العقار مؤجر وآخذ منه عوائد سنوية.. هل أسجل هذه العوائد في بيانات الدخل؟".

وجاء الرد :" نعم ، في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

رد سريع:



كما رد سريعا على استفسار بشأن كيفية حذف الحساب كتابع والتسجيل مجددا في حساب آخر.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل أقدر إذا حذفت حسابي كمستفيد رئيسي أقدر أكون تابع مع الوالدة؟ أتمنى الرد بأسرع وقت".

وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي : http://Portal.ca.gov.sa ".

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