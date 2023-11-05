الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

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توضيح مهم لـ "حساب المواطن" بشأن دخل جميع التابعين المضافين

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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كشف برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة.
وأوضح حساب خدمة المستفيدين على منصة "إكس"، أن الاستحقاق يختلف وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال، وأنه بإمكان استخدام الحاسبة التقديرية عبر هذا الرابط، (اضغط هنا).

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موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

كما حدد حساب المواطن، الخميس المقبل، الموافق التاسع من نوفمبر الجاري، موعدًا لإيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر في حساب المستفيدين. 
وأكد أن الدفعات تصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وأنه في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

كما حدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
1-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا) .
2-اضغط على الحاسبة التقديرية.
3-اضغط على أيقونة "الحسب".
4- حدد حالتك في الخيارات.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

1– معلومات عن العمل والراتب.
2– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
3– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
4– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
5– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
6– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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