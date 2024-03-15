هيئة تطوير بوابة الدرعية: بدء المرحلة النهائية من إجراءات صرف تعويضات العقارات المنزوعة

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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، مساء أمس الخميس، عن بدء المرحلة النهائية من إجراءات صرف تعويضات العقارات التي تم نزع ملكيتها.



صرف تعويضات العقارات المنزوعة



استكمال الإجراءات



وفي التفاصيل، أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بدء المرحلة النهائية من إجراءات صرف تعويضات ملّاك العقارات التي تمَّ نزعُ ملكيتها في أجزاء من أحياء (الخزامى، النخيل، عرقة)، وذلك عملاً بالمبادئ التوجيهية الصادرة بهذا الشأن وتماشياً مع خطط الإخلاء التي تم التواصل بها مع ملّاك العقارات وممثليهم.وطلبت الهيئة من جميع ملّاك العقارات، بحسب بيان لها، المبادرة باستكمال إجراءات ومتطلبات الصرف أو استكمال المتطلبات الناقصة في حال وجودها، وفقاً لما تمَّ التواصل به مسبقاً من قبل ممثلي الهيئة.وجددت هيئة تطوير بوابة الدرعية التأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، معربة عن شكرها وامتنانها للجميع على تعاونهم المستمر ومساهمتهم في تقدم العمل في هذا المشروع منذ انطلاقته، ليكون صرحاً حضارياً شامخاً، ومعلماً بارزاً في وطننا المعطاء.