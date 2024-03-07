اكتمال جاهزية 12104 جوامع ومساجد بمكة المكرمة لاستقبال المصلين بشهر رمضان المبارك

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أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، عن اكتمال تهيئة وتجهيز (12104) جوامع ومساجد , بكافة المحافظات التابعة للمنطقة، و(460) جامعاً ومسجداً بالمنطقة المركزية.



جاهزية المساجد في رمضان:

كما تم افتتاح (37) مسجداً مسانداً، إضافة إلى تشغيل (12) جامعاً على مدار 24 ساعة ضمن الخطط المعدة لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من العام 1445هـ.وشملت عمليات التهيئة والتجهيز تنظيف المساجد والجوامع والمصليات النسائية وفرشها وتطيبها والعناية بها، وصيانة المعدات والأجهزة، وتوفير المستلزمات اللازمة للصلاة، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية على المساجد من مراقبي الصيانة والتشغيل للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.وحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة على تكثيف الجولات الميدانية والتأكيد على منسوبي المساجد بضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة المبلغة لهم، والانتظام التام في عملهم والحرص على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى.