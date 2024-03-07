"تعليم بيشة" تعلن التوقيت الزمني الرسمي للدوام الدراسي خلال شهر رمضان

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بيشة في منطقة عسير، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م، في جميع المدارس وبجميع القطاعات.

وأوضح تعليم بيشة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن الحصة الأولى تبدأ في المدارس الصباحية الساعة 9:30 صباحاً.

في حين تبدأ في مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار) الساعة 9 مساءً.

وأضاف أن ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات 5 ساعات، تبدأ الساعة 10 صباحًا وتنتهي الساعة 3 مساءً.

وأعلنت، في وقت سابق، العديد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس.

وتتراوح مواعيد الحضور من الـ 9 إلى 10 صباحًا.





