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"تعليم بيشة" تعلن التوقيت الزمني الرسمي للدوام الدراسي خلال شهر رمضان

إدارة التعليم بمحافظة بيشة
إدارة التعليم بمحافظة بيشة
أ أ
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 اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بيشة في منطقة عسير، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م، في جميع المدارس وبجميع القطاعات.اضافة اعلان
 وأوضح تعليم بيشة عبر حسابه بمنصة "إكس"،  أن الحصة الأولى تبدأ في المدارس الصباحية الساعة 9:30 صباحاً.
في حين تبدأ في مدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار) الساعة 9 مساءً.
وأضاف أن ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات 5 ساعات، تبدأ الساعة 10 صباحًا وتنتهي الساعة 3 مساءً.
وأعلنت، في وقت سابق، العديد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس.
وتتراوح مواعيد الحضور من الـ 9 إلى 10 صباحًا.


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