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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من "المرور" لقائدي المركبات

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المرور يُحذر السائقين
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أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا مهمًا محذرة جميع قايدي السيارات خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ضرورة استخدام إشارة الانعطافاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في مصة "إكس"، أنها تنبه جميع السائقين بأن استخدام إشارة الانعطاف تحفظ سلامة صاحب المركبة ومن حوله على الطريق.
وقبل أيام، نشرت إدارة المرور "إنفوجراف" للتوضيح بمميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية.
وبينت أنه بإمكانك استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة."

3 مميزات

وأضافت أن من بين هذه المميزات ما يلي:
1 - تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في
حال عدم حمل الأصل.
2 - تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغيرة.
3 - يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.

وتساءلت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” بالقول “ما جدوى أن تصل رسالتك ولا تصل أنت.!”

كما أعادت الإدارة – في وقت سابق – التذكير بضرورة تجنب مخاطر
السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق.

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