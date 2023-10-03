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صحيفة تواصل الالكترونية

مع تطبيق الرصد الآلي.. إقبال كثيف على شركات التأمين

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المرور
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تجمع عدد كبير من ملاك المركبات من جنسيات مختلفة في المكاتب المجاورة لإدارات المرور لتجديد تأمين المركبات واستكمال الإجراءات بعد قرار الإلزام بتأمين سارٍ للمركبات.اضافة اعلان
وشهدت مكاتب الخدمات ومكاتب التأمين، ومواقع الشركات على الإنترنت، إقبالا خلال اليومين الماضيين بعد بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين، 

تفاوت أسعار التأمين


وتفاوتت أسعار التأمين للمركبات بحسب نوع المركبة وصنعها وموديلها إضافة إلى وجود مشكلة ربط التأمين في الجهاز عقب التجديد مما يؤخر إنهاء المعاملات بالتجديد للمركبات أو عند نقل ملكية المركبة.

 تطبيق الرصد الآلي


وبدأ المرور بداية الإسبوع تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين في جميع المدن والمحافظات، وفقا لـ"الوطن".

رصد مخالفة مستقلة


وأوضح المرور أن الرصد سيكون لمرة واحدة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة، وسيتم رصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.

وأكد المرور أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى، وتتراوح قيمتها بين 100 ريال و150 ريالا.

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