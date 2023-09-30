خلال ساعات.. مخالفة عدم وجود تأمين على السيارة تدخل حيز التنفيذ

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من المقرر أن تدخل مخالفة عدم وجود تأمين على السيارة حيز التنفيذ خلال ساعات، وتحديداً مع بداية يوم غد الأحد.





قيمة المخالفة

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وتشمل قيمة المخالفة 100 إلى 150 ريال، وسيتم رصد المخالفة مرة كل 15 يوم، ومن المقرر أن يكون الرصد سيكون في جميع مناطق المملكة، كما يشمل القرار جميع المركبات.

خطوات الاستلام عن تأمين المركبات:

رصد مخالفة عدم التأمين على المركبات

ارتفاع أسعار التأمين

تذكير:



- مخالفة عدم وجود تأمين سيدخل حيز التنفيذ بعد 8 ساعات من الآن.

- المخالفة ستكون 100 إلى 150 ريال

- سيتم رصد المخالفة مرة كل 15 يوم

- الرصد سيكون في جميع مناطق المملكة

- حسب الخبر فإن الأمر ساري على جميع أنواع المركبات



هل قمت بتأمين سيارتك؟pic.twitter.com/wkyJav2VaQ — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 30, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال 5 خطوات.1ـ الدخول لحساب أبشر2ـ الذهاب إلى: خدمات المركبات، استعلامات3ـ اختر صلاحية التأمين على المركبات4ـ تعبئة الحقول المطلوبة، رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي5ـ سيتم عرض صلاحية التأمينوكانت الإدارة العامة للمرور، قد استكملت البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023.وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيتم رصد المخالفة آليًا مرة كل 15 يومًا في جميع مناطق المملكة.حفظ الحقوق أثناء الحوادث المروريةوتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.وكان الدكتور ياسر الحربي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، قد أكد على أن ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء سائقي المركبات.وقال إن قطاع التأمين على المركبات عانى من خطر كبير، وهو سوء أداء السائقين وانشغالهم بالهاتف مما رفع معدل الحوادث بصورة غير متوقعة.