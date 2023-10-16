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صحيفة تواصل الالكترونية

تمكين 61 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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نجح برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تمكين 51.125 ألف مستفيد في مسار التوظيف حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 .اضافة اعلان
واستطاعت وزارة الموارد البشرية تمكين أكثر من 10.6 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية.


تمكين المستفيدين من بدء مشاريعهم

وعملت الوزارة على تقديم مجموعة من المحفزات، التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة، وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية.
وانعكست هذه الخطوات على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.


شركاء الوزارة والخدمات المقدمة

ويعد التمكين أحد البرامج التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية.
إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي.


3 مسارات رئيسة

وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 3 مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف والذي يعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية.
وذلك من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة.


توفير برامج الدعم المالي

أما المسار الثاني فهو مسار تمكين الأعمال، الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية.
ويسعى المسار الثالث، مسار التأهيل إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين، الذين يملكون القابلية للتأهيل، متضمنا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.

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