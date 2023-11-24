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تقنية وشاشات عرض.. تدشين المصلى المتنقل بالأحساء

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المصلى المتنقل بالأحساء
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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، المصلى المتنقل التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء.اضافة اعلان


تم ذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية الشيخ محمد بن مروعي خواجي.

إيصال رسالة الهيئة التوعوية وتحقيق أهدافها

 ويحتوي المصلى على مجموعة تجهيزات تقنية حديثة من شاشات عرض ووسائل بصرية مصاحبة تسهم في إيصال رسالة الهيئة التوعوية وتحقيق أهدافها.


 ونوه الشيخ خواجي، بدعم سمو محافظ الأحساء لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المحافظة مما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.

حضر التدشين أمين الأحساء المهندس عصام الملا ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ محمد السبيت.

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