بالشرقية.. استمرار تساقط الأمطار بغزارة على حفر الباطن (فيديو)

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ما زالت الأمطار تتساقط بغزارة على حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وسط تقلبات جوية وحالة من الطقس غير المستقر.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان سيول حفر الباطن مع تناثر حبات البرد. اضافة اعلان





حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق





غرب

الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

23 نوفمبر 2023 م

متابعة | ابونايف العقل

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. pic.twitter.com/8P3tdV3uUg 📍خيرات وأمطار متواصلةغرب #حفرالباطن الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ23 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | ابونايف العقل November 23, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.





أمطار رعدية ورياح نشطة



وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.