بالشرقية.. استمرار تساقط الأمطار بغزارة على حفر الباطن (فيديو)

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زالت الأمطار تتساقط بغزارة على حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وسط تقلبات جوية
وحالة من الطقس غير المستقر.
وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان سيول حفر الباطن مع تناثر حبات البرد.
حالة مطرية متوقعة
على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
📍خيرات وأمطار متواصلة— طقس (@tqqs) November 23, 2023
غرب #حفرالباطن
الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
23 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | ابونايف العقل
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أمطار رعدية ورياح نشطة وما تزال الفرصة
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير،
الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، وأجزاء من منطقة الرياض.
في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات
الجنوبية الغربية.