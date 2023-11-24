عاجل.. إنذار برتقالي من أمطار غزيرة على مدن ومحافظات "الشرقية"

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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة وبقيق. اضافة اعلان





السماء ملبّدة بالغيوم



الإبلاغ عن الأمطار والسيول



سيول ورياح نشطة على الشرقية



أمطار على 5 مناطق



تكوّن الضباب على 7 مناطق



وما تزال السماء ملبّدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.فيما دعت أمانة المنطقة الشرقية على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" للإبلاغ عن طوارئ الأمطار وتجمعات المياه، داعية بأن يحمينا اللّه واياكم من كل مكروه.وكام المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.