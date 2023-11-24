الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

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عاجل.. إنذار برتقالي من أمطار غزيرة على مدن ومحافظات "الشرقية"

أمطار على الشرقية
أمطار غزيرة على الشرقية
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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة وبقيق.اضافة اعلان

السماء ملبّدة بالغيوم

وما تزال السماء ملبّدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
 جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الإبلاغ عن الأمطار والسيول

فيما دعت أمانة المنطقة الشرقية على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" للإبلاغ عن طوارئ الأمطار وتجمعات المياه، داعية بأن يحمينا اللّه واياكم من كل مكروه.

سيول ورياح نشطة على الشرقية

وكام المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أمطار على 5 مناطق

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.

تكوّن الضباب على 7 مناطق

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

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