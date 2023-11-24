شاهد.. غزارة أمطار جزيرة مرجان وكورنيش الدمام بالشرقية

أ أ
بالتزامن مع الحالة
المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم
كميات غزيرة من الأمطار بجزيرة مرجان وكورنيش الدمام بالمنطقة الشرقية.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جزيرة مرجان وكورنيش الدمام لأمطار غزيرة وتناثر حبات البرد.
📍امطار كورنيش #الدمام— طقس (@tqqs) November 24, 2023
جزيرة المرجان
الجمعة ١٠ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
24 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | عادل الاحمري
.
. pic.twitter.com/ODcOO7AFYJ
أمطار
وسيول وضباب على 7 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة.
سيول
ورياح نشطة على الشرقية
وأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار،
وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.
📍امطار صفوى بالمنطقة الشرقية— طقس (@tqqs) November 24, 2023
الجمعة ١٠ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
24 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | جاسم السعيد
.
. pic.twitter.com/dWiNj3MCY4