شاهد.. غزارة أمطار جزيرة مرجان وكورنيش الدمام بالشرقية

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار بجزيرة مرجان وكورنيش الدمام بالمنطقة الشرقية. اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جزيرة مرجان وكورنيش الدمام لأمطار غزيرة وتناثر حبات البرد.





جزيرة المرجان

الجمعة ١٠ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

24 نوفمبر 2023 م

متابعة | عادل الاحمري

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. pic.twitter.com/ODcOO7AFYJ 📍امطار كورنيش #الدمام جزيرة المرجانالجمعة ١٠ جمادى الأول ١٤٤٥هـ24 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | عادل الاحمري November 24, 2023

أمطار وسيول وضباب على 7 مناطق



سيول ورياح نشطة على الشرقية





الجمعة ١٠ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

24 نوفمبر 2023 م

متابعة | جاسم السعيد

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. pic.twitter.com/dWiNj3MCY4 📍امطار صفوى بالمنطقة الشرقيةالجمعة ١٠ جمادى الأول ١٤٤٥هـ24 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | جاسم السعيد November 24, 2023

أمطار على 5 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.