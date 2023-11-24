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شاهد.. غزارة أمطار جزيرة مرجان وكورنيش الدمام بالشرقية

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أمطار الدمام
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار بجزيرة مرجان وكورنيش الدمام بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جزيرة مرجان وكورنيش الدمام لأمطار غزيرة وتناثر حبات البرد.


أمطار وسيول وضباب على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

سيول ورياح نشطة على الشرقية

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أمطار على 5 مناطق

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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