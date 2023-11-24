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"النقل" توجه نداءً لصاحب سفينة عائمة بشاطئ الدمام: عليك بهذا الأمر

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سفينة عائمة
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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن وجود سفينة عائمة بشاطئ الدمام وتدعو مالكها لمراجعة فرع الهيئة خلال 30 يومًا.

قطعة بحرية عائمة تثير القلق في الدماماضافة اعلان

وأكدت على حسابها في منصة "إكس"، وجود قطعة عائمة بشاطئ الدمام وأنها دعت مالكها إلى سرعة مراجعة فرع الهيئة بالدمام، خلال شهر من تاريخ الإعلان.

ضرورة الالتزام بأنظمة وتشريعات هيئة النقل

وأشارت إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة عن الهيئة والجهات ذات العلاقة بما يتعلق باستخدام وسائل النقل والقطع البحرية للمساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية ومقوماتها الطبيعية.

وتابعت: "في حال كنت صاحب السفينة العائمة أو كنت على معرفة بصاحبها، يرجى زيارة فرع الهيئة بالدمام لضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

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