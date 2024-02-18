الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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حتى 11 مساء.. تنبيه من الأرصاد على تبوك

رياح شديدة
أرشيفية
أ أ
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٌ تصل سرعتها 40 - 49 كم/ساعة، وارتفاعٌ في الأمواج.اضافة اعلان

حالة جوية تستمر حتى 11 مساء:

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه, وأملج ، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدو والليث والقنفذة والشعيبة ".
2 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
3 - منطقة جازان، وتشمل “فرسان وأحد المسارحة والطوال وصامطة”.
4 – منطقة الرياض، وتشمل "الدلم والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق".

أمطار ورياح مثيرة للأتربة تستمر حتى السابعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى السابعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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