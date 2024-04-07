تقلبات جوية.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة على هذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من طقس الـ24 ساعة القادمة، وتقلبات جوية على مناطق مختلفة من المملكة.





"الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة



أمطار غزيرة وسيول ورياح مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام



ضرورة اتباع إرشادات السلامة



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع حالة مطرية من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، وذلك بتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية.وأضاف أن الأمطار متوقعة بغزارة على "أجزاء" من الوشم وسدير وثادق والشعيب والصمان والمرتفعات وشرقي المدينة ونجران.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.وشددت على عدم السباحة في تجمعات المياه كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعيوأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.