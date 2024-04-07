تقلبات جوية.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة على هذه المناطق

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حذر
خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من طقس الـ24 ساعة القادمة، وتقلبات جوية على
مناطق مختلفة من المملكة.
"الحصيني"
يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمةوأوضح
على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع حالة مطرية من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين،
وذلك بتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية
والجنوبية والشرقية.
وأضاف أن الأمطار متوقعة بغزارة على "أجزاء" من الوشم وسدير وثادق والشعيب والصمان والمرتفعات وشرقي المدينة ونجران.
أمطار
غزيرة وسيول ورياح مثيرة للأتربةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
الدفاع
المدني يدعو إلى الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن
آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلاموشددت
على عدم السباحة في تجمعات المياه كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة،
والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل
الاجتماعي
.