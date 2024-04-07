الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقلبات جوية.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة على هذه المناطق

GKhxuVYX0AApQS4
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من طقس الـ24 ساعة القادمة، وتقلبات جوية على مناطق مختلفة من المملكة.

"الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع حالة مطرية من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، وذلك بتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية.


وأضاف أن الأمطار متوقعة بغزارة على "أجزاء" من الوشم وسدير وثادق والشعيب والصمان والمرتفعات وشرقي المدينة ونجران.

أمطار غزيرة وسيول ورياح مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.


ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام

وشددت على عدم السباحة في تجمعات المياه كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي
.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة

 وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

اقرأ أيضا

ظهر اليوم.. شاهد قوة وغزارة الأمطار على أبها في عسير

بالفيديو.. سيول الدوادمي تجري أنهارًا نتيجة غزارة الأمطار بالرياض

28 رمضان.. درجات الحرارة العظمى 38 بمكة والصغرى 10 في السودة

بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن تحري رؤية هلال شهر شوال

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 7 إبريل.. اليورو بـ4 ريالات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

86676 12:00 م الخميس، 04 أبريل 2024

أوقف الحركة.. شاهد كيف قطع سيل أم الشبرم ١٥ كم من طريق "الأفلاج – الرياض"؟

GJ_p0_sWcAArfgx 4:04 م الأحد، 31 مارس 2024

طقس المراويح والسريات.. "الحصيني" يُحذر من خطورة السحب العملاقة الكاسرة

GJoa4ZRWcAEd3vW 1:48 م الخميس، 28 مارس 2024

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من حالة جوية ممطرة تستمر لأيام

666 5:23 م الأربعاء، 27 مارس 2024

عاجل.. من الخميس للسبت.. "الأرصاد": أمطار وتقلبات جوية على الرياض ومكة و11 منطقة