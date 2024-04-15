تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وسيول بالربع الخالي والحدود مع سلطنة عُمان

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية والسيول الجارية غير المسبوقة التي تشهدها سلطنة عمان، تساقطت اليوم الاثنين، أمطار غزيرة، وتدفقت السيول بالربع الخالي والمناطق الحدودية.





أمطار غزيرة وسيول بالربع الخالي



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





السيول القوية تقتحم المدارس في ولاية المضيبي وهروب الطلاب إلى سطح المدرسة .

"حفظ الله أهلنا في

الأحد ٥

14 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/sJG8yF6OsH السيول القوية تقتحم المدارس في ولاية المضيبي وهروب الطلاب إلى سطح المدرسة ."حفظ الله أهلنا في #سلطنة_عُمان الأحد ٥ #شوال ١٤٤٥هـ14 إبـريـل 2024م April 14, 2024

تقلبات وأمطار وسيول في سلطنة عمان



حالات وفاة جراء السيول



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة وسيول بالحديد مع سلطنة عمان وخاصة الربع الخالي خلال الساعات القليلة الماضية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.وفي سلطنة عمان، غرقت أحياء بأكملها بمياه الأمطار والسيول، وتساقطت حبات البرد بأحجام كبيرة جدًا، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية.وتشهد سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات عارمة وهطول أمطار غزيرة تجاوزت المعدلات المعتادة بشكل كبير، مما أدى إلى جريان سيول جارفة اجتاحت الأودية والمناطق السكنية.ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أمس الأحد، تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين. ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.