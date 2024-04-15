الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وسيول بالربع الخالي والحدود مع سلطنة عُمان

1(25)
تقلبات جوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية والسيول الجارية غير المسبوقة التي تشهدها سلطنة عمان، تساقطت اليوم الاثنين، أمطار غزيرة، وتدفقت السيول بالربع الخالي والمناطق الحدودية.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول بالربع الخالي

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة وسيول بالحديد مع سلطنة عمان وخاصة الربع الخالي خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

تقلبات وأمطار وسيول في سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، غرقت أحياء بأكملها بمياه الأمطار والسيول، وتساقطت حبات البرد بأحجام كبيرة جدًا، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية.


وتشهد سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات عارمة وهطول أمطار غزيرة تجاوزت المعدلات المعتادة بشكل كبير، مما أدى إلى جريان سيول جارفة اجتاحت الأودية والمناطق السكنية.

حالات وفاة جراء السيول

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أمس الأحد، تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين. ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.

اقرأ أيضا

القبض على 7 مواطنين في تبوك.. تهور وتفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

يصل الإمارات وسلطنة عمان.. متحدث الأرصاد يكشف تأثير "منخفض المطير" على المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5455 5:03 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول والأمطار شرق عسير

GJFUqPKWkAA_VOe 3:19 م الأربعاء، 20 مارس 2024

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من انخفاض الحرارة وأمطار على معظم المناطق

GJB1AXeW4AE4McB 3:27 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

مشاهد رائعة .. لحظات تدفق شلال "الهْوِيَّة " في محمية وادي نخلة بالمدينة

GI940xtWEAAHg6K 2:09 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

أمطار وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة