تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وسيول بالربع الخالي والحدود مع سلطنة عُمان

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والحالة المطرية والسيول الجارية غير المسبوقة التي تشهدها سلطنة
عمان، تساقطت اليوم الاثنين، أمطار غزيرة، وتدفقت السيول بالربع الخالي والمناطق الحدودية.
أمطار
غزيرة وسيول بالربع الخالي وأظهرت
مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة وسيول بالحديد مع سلطنة عمان وخاصة الربع
الخالي خلال الساعات القليلة الماضية.
🔴 امطار #الربع_الخالي— طقس (@tqqs) April 15, 2024
الحدود السعودية العمانية
الاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ
15 إبـريـل 2024م
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أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،
حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغبار في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك
الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
🔴— طقس (@tqqs) April 14, 2024
السيول القوية تقتحم المدارس في ولاية المضيبي وهروب الطلاب إلى سطح المدرسة .
"حفظ الله أهلنا في #سلطنة_عُمان "
الأحد ٥ #شوال ١٤٤٥هـ
14 إبـريـل 2024م
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تقلبات
وأمطار وسيول في سلطنة عمانوفي
سلطنة عمان، غرقت أحياء بأكملها بمياه الأمطار والسيول، وتساقطت حبات البرد بأحجام
كبيرة جدًا، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية.
وتشهد سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات عارمة وهطول أمطار غزيرة تجاوزت المعدلات المعتادة بشكل كبير، مما أدى إلى جريان سيول جارفة اجتاحت الأودية والمناطق السكنية.
🔴— طقس (@tqqs) April 14, 2024
أبقار تغرق في سيول #عُمان 😱
الأحد ٥ #شوال ١٤٤٥هـ
14 إبـريـل 2024م
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