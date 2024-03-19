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مشاهد رائعة .. لحظات تدفق شلال "الهْوِيَّة " في محمية وادي نخلة بالمدينة

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شلال الهوية
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مع الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة خاصة المدينة المنورة، أدى هطول الأمطار الغزيرة التي شملت - بفضل الله - محافظة العُلا والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى تدفق الشلال بكميات كبيرة بعد جريان جميع الشعاب والأودية المحيطة به، والتي لازالت تواصل جريانها.اضافة اعلان


تدفق شلال "الهْوِيَّة" في محمية وادي نخلة بالمدينة

وأدت الأمطار والسيول لتدفق شلال الهْوِيَّة في محمية وادي نخلة الطبيعية بمحافظة العُلا، والذي يُعد واحدًا من أشهر المناظر الطبيعية الجذابة في محمية النخلة الطبيعية.


وتشكّل الشلال، نتيجة انجراف التربة والصخور منذ مئات السنين، كما تحيط به النباتات المتنوعة، والتشكيلات الصخريّة الممزوجة بالكثبان الرملية الملونة.
وفي منظر بديع، أظهرت مجموعة من الصور لحظة نزول شلال "الهْوِيَّة" الذي يقع في محمية وادى نخلة الطبيعية، إحدى المحميات التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، مشكلاً لوحة طبيعية خلابة.


استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة

يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


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