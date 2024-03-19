مشاهد رائعة .. لحظات تدفق شلال "الهْوِيَّة " في محمية وادي نخلة بالمدينة

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مع
الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة خاصة المدينة المنورة، أدى هطول الأمطار
الغزيرة التي شملت - بفضل الله - محافظة العُلا والمراكز والقرى والهجر التابعة
لها، إلى تدفق الشلال بكميات كبيرة بعد جريان جميع الشعاب والأودية المحيطة به،
والتي لازالت تواصل جريانها.
تدفق
شلال "الهْوِيَّة" في محمية وادي نخلة بالمدينةوأدت
الأمطار والسيول لتدفق شلال الهْوِيَّة في محمية وادي نخلة الطبيعية بمحافظة
العُلا، والذي يُعد واحدًا من أشهر المناظر الطبيعية الجذابة في محمية النخلة
الطبيعية.
وتشكّل الشلال، نتيجة انجراف التربة والصخور منذ مئات السنين، كما تحيط به النباتات المتنوعة، والتشكيلات الصخريّة الممزوجة بالكثبان الرملية الملونة.
وفي منظر بديع، أظهرت مجموعة من الصور لحظة نزول شلال "الهْوِيَّة" الذي يقع في محمية وادى نخلة الطبيعية، إحدى المحميات التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، مشكلاً لوحة طبيعية خلابة.