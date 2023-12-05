الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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عاجل.. أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

أمطار مكة
أمطار رعدية على مكة والمدينة وبعض المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

أمطار ورياح متربة على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، ومائج باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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