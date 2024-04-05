تفاصيل الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

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أعلنت وزارة التعليم، عن اعتماد الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.



حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية



الاعتراض على حركة النقل الداخلي



وتتم الحركة بشكل إلكتروني، عبر حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، وفتح نظام نور لإدخال الرغبات من 12 حتى 16 شوال المقبل، وإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي خلال الفترة من 8 حتى 12 من ذي القعدة المقبل.وقال الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان، إنه يمكن الاعتراض على نتيجة الحركة خلال فترة الاعتراضات، التي تمتد لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة، وبعد الانتهاء من فترة الاعتراضات يتم اعتماد نتيجة الحركة بشكل رسمي، وتكون مباشرة المعلمين المنقولين اعتبارا من عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1446، وفقا لـ"الوطن".أما عن آلية المفاضلة في حركة النقل الداخلي فتشمل التالي:- تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم، مطروحاً منه أيام الغياب بدون عذر، ويتم رد الغياب من تاريخ الـ 29 محرم 1445، حتى 9 شوال 1445.- في حال التساوي تكون المفاضلة حسب النسبة الموزونة والتي تتكون من:- عدد أيام الغياب بعذر (30 نقطة) + المعدل التراكمي (20 نقطة) + عام التخرج (20 نقطة) + درجة الأداء الوظيفي للعام السابق (20 نقطة).• عند التساوي فيما سبق تتم المفاضلة وفق تاريخ المباشرة الأقدم باليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم بعام التخرج، ثم الأعلى بالأداء الوظيفي للعام السابق.