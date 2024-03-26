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تسجيل الصف الأول الابتدائي 1446.. التقديم يستمر حتى هذا الموعد

وزارة التعليم ونظام نور
منصة نور
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بدأت وزارة التعليم، أمس الاثنين، استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ ما بين المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.اضافة اعلان
يأتي هذا فيما تتفاوت المهلة المحددة للطلاب والطالبات للانتهاء من عملية التسجيل. 

آخر مهلة للتسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية

يستمر التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية حتى 22 من شوال. 

آخر مهلة للتسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية

يستمر التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

آخر مهلة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية

يستمر التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية حتى 22 من شوال. 

آخر مهلة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الأهلية والعالمية

يستمر التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

آخر مهلة للتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

يستمر التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم حتى 22 من شوال.

التسجيل عبر نظام نور

وأتاحت وزارة التعليم التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.  
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

التسجيل الإلكتروني

وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العام الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور التعليمي من هنــا.
• أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور
• إذا كنت مستخدمًا جديدًا، انقر على تسجيل ولي أمر جديد. 
• اضغط على تسجيل طالب جديد.
• كتابة بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة، وتاريخ الميلاد.
•حدد صلة القرابة بينك، وبين الطالب الذي ترغب في إضافته.
• سيتاح لك المستوى الدراسي المناسب لعمر طفلك 
• اختر الفصل الدراسي والمرحلة الدراسية ثم انقر على التالي.
• ابدأ في إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب والتي تتمثل في اسم الطالب الأول، واسم الجد، بالإضافة إلى اسم العائلة وذلك باللغتين العربية، والإنجليزية.
• حدد نوع المؤسسة التعليمية التي تريد أن يلتحق بها الطالب، وذلك عن طريق كتابة اسم المدرسة، والمدينة والإدارة التابعة لها.
• الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
• انقر على زر التسجيل. 

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