تسجيل الصف الأول الابتدائي 1446.. التقديم يستمر حتى هذا الموعد

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بدأت وزارة التعليم، أمس الاثنين، استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ ما بين المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

يأتي هذا فيما تتفاوت المهلة المحددة للطلاب والطالبات للانتهاء من عملية التسجيل.





آخر مهلة للتسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية



آخر مهلة للتسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية



آخر مهلة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية



آخر مهلة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الأهلية والعالمية



آخر مهلة للتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم



التسجيل عبر نظام نور



التسجيل الإلكتروني



خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

