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تعيين مرافق للسائق و"زر إيقاف" في نهاية الحافلة لعدم نسيان الطلاب

الحافلات المدرسية
الحافلات المدرسية
أ أ
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أكد مدير فرع الهيئة العامة للنقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الزهراني، أن اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي تضمنت اشتراطات واجب توفرها للحد من نسيان الطلاب أو وقوع حالات وفاة.اضافة اعلان

مشاكل الحافلات المدرسية

وقال إن من ضمنها وجود مرافق للسائق تتوافر فيه الاشتراطات مثل ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وأن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل شرح اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي واشتراطات الحصول على الترخيص في غرفة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وفقا لـ "اليوم".

نسيان الطلاب في الحافلات المدرسية

وقال الزهراني، إن من ضمن الاشتراطات إضافة زر لإيقاف المركبة في نهاية الحافلة تجبر السائق عند نهاية الرحلة الذهاب لها وذلك للتأكد من وجود أي طفل قبل إطفاء المحرك.
وأضاف: ”في حالة وقوع وفاة تتحمل الشركة الناقلة ذلك وفقاً للقانون“.
وأشار الزهراني إلى أن هناك إمكانية التعاقد مع المشغلين للنقل التعليمي، كما أن المجال متاح للاستثمار في النقل للراغبين.

إتاحة شراء وتجديد الحافلات القديمة

وأكد على أن هناك العديد من القنوات المتاحة لشراء وتجديد الحافلات القديمة سواء عن طريق التأجير أو التأجير المنتهي بالتمليك أو شرائها.
وذلك رداً على استفسارات المدارس الأهلية التي طالبت الهيئة بتقليص أعداد الحافلات وأعمارها خصوصاً في المدارس التي تعتبر صغيرة ولا تحتاج للحد الادنى المسموح بممارسة النشاط وهو 5 حافلات.
مبينين أن خدمة النقل يقدمونها كميزة جذب للعملاء كما أنها تعد احد روافد الدخل لها.

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