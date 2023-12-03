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صحيفة تواصل الالكترونية

يتخلله 4 إجازات.. تعرف على تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الثاني

اختبارات الفصل الدراسي الأول
الفصل الدراسي الثاني
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تقدم صحيفة تواصل لقرائها تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني وأبرز الإجازة خلال هذا الفصل الدراسي الذي بدأ قبل أسابيع.

إجازات الفصل الدراسي الثانياضافة اعلان


وأوضح إنفوجراف لصحيفة "تواصل"، أن الفصل الدراسي الثاني في مختلف مدارس المملكة، يتخلله إجازات عدة للطلاب والمعلمين، على النحو التالي:

- الإجازة الأولى وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 4/6/1445هـ، الموافق 17/12/2023م.
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/6/1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/7/1445 هــ، الموافق 14/1/2024م.

- الإجازة الثالثة وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 16/7/1445هـ، الموافق 28/1/2024م.

- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتاريخ 12/8/1445 هـ الموافق 22/2/2024م، وتبدأ معها أيضًا إجازة يوم التأسيس الوطني، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام.

ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعًا دراسيًا  

وتبلغ عدد الأيام الدراسية 57 يومًا

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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