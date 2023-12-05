تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في هذه المدارس

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أعلنت إدارة تعليم جدة، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي.





تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جدةورابغ وخليص اضافة اعلان



تعليق الدراسة الحضورية في محافظة بدر



أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

