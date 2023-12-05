"التعليم" تُحذّر من التفاعل مع الأنشطة الدولية دون موافقتها

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طالبت وزارة التعليم جميع المدارس الأهلية
والعالمية داخل المملكة بعدم إدخال أي محتوى إثرائي أو نشاط ثقافي غير معتمد في
المقررات الدراسية من دون أخذ الموافقة.
منع التفاعل مع أي حدث دولي لم يصدر به توجيه
من الوزارةوحذرت وكالة الوزارة للتعليم الأهلي في تعميم
أرسلته للمدارس الأهلية والعالمية، من تنفيذ أي نشاط فردي أو جماعي داخل المدرسة،
تفاعلاً مع أي حدث دولي ما لم يصدر تنظيم أو توجيه من الوزارة بها.
تقنين الصلاحيات المخولة للمشرف على المدارس
العالميةوأشارت وزارة التعليم إلى تقنين الصلاحيات
المخولة للمشرف على المدارس العالمية والأجنبية المكلفة من جهة المالك.
وبما تتفق هذه الصلاحيات بالمهام والمسؤوليات التعليمية والفنية ذات الارتباط المباشر بالمحتوى المعرفي والأنشطة المقدمة للطلبة.
محتويات تعميم وزارة التعليم للمدارس العالمية والأجنبية1ـ عدم التفاعل مع أي حدث دولي إلا بتصريح من
الوزارة.
2ـ عدم إدخال أي محتوى إثرائي أو نشاط ثقافي غير معتمد.
3ـ تقنين الصلاحيات المخولة للمشرف على المدارس العالمية.
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