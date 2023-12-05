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صحيفة تواصل الالكترونية

"التعليم" تُحذّر من التفاعل مع الأنشطة الدولية دون موافقتها

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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طالبت وزارة التعليم جميع المدارس الأهلية والعالمية داخل المملكة بعدم إدخال أي محتوى إثرائي أو نشاط ثقافي غير معتمد في المقررات الدراسية من دون أخذ الموافقة.اضافة اعلان

منع التفاعل مع أي حدث دولي لم يصدر به توجيه من الوزارة

وحذرت وكالة الوزارة للتعليم الأهلي في تعميم أرسلته للمدارس الأهلية والعالمية، من تنفيذ أي نشاط فردي أو جماعي داخل المدرسة، تفاعلاً مع أي حدث دولي ما لم يصدر تنظيم أو توجيه من الوزارة بها.

تقنين الصلاحيات المخولة للمشرف على المدارس العالمية

وأشارت وزارة التعليم إلى تقنين الصلاحيات المخولة للمشرف على المدارس العالمية والأجنبية المكلفة من جهة المالك.
وبما تتفق هذه الصلاحيات بالمهام والمسؤوليات التعليمية والفنية ذات الارتباط المباشر بالمحتوى المعرفي والأنشطة المقدمة للطلبة.

محتويات تعميم وزارة التعليم للمدارس العالمية والأجنبية

1ـ عدم التفاعل مع أي حدث دولي إلا بتصريح من الوزارة.
2ـ عدم إدخال أي محتوى إثرائي أو نشاط ثقافي غير معتمد.
3ـ تقنين الصلاحيات المخولة للمشرف على المدارس العالمية.

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