تعليق الدراسة في جامعة الحدود الشمالية

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، عن تعليق الدراسة حضوريًا، بجميع مقرات وفروع الجامعة "عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة".
تعليق الدراسة الحضورية وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي -عن بُعد – لليوم الأربعاء.
تعليق الدراسة في جامعة الحدود الشماليةوعلى حسابها في منصة "إكس" أكدت أنه بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه سعادة رئيس جامعة الحدود الشمالية أ.د.أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لهذا اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها.
أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
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