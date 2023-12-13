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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، عن تعليق الدراسة حضوريًا، بجميع مقرات وفروع الجامعة "عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة". اضافة اعلان





تعليق الدراسة الحضورية



تعليق الدراسة في جامعة الحدود الشمالية



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي -عن بُعد – لليوم الأربعاء.وعلى حسابها في منصة "إكس" أكدت أنه بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه سعادة رئيس جامعة الحدود الشمالية أ.د.أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لهذا اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.