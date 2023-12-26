الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر سكان مكة من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار على مكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا لسكان منطقة مكة المكرمة، من أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على محافظات منطقة مكة

 وأوضح أن منطقة مكة المكرمة من المتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل "العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات ورابغ وبحرة والليث".


تعليق الدراسة في جميع مدارس مكة

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر من الأمطار

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
وشددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. ​بشرى من "الإسكان" للمواطنين واكتشافات بترولية جديدة

أقلها 6 وأعلاها 31.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

بردية هائلة.. شاهد حجم كرات البرد المتساقط على الحرة في الطائف

عاجل.. 24 ساعة على صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

عاجل.. بشرى من "الإسكان" للمواطنين خلال العام الجديد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعليق الدراسة 11:06 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم مكة: تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية والليلية بهذه المحافظات

أمطار غزيرة على عسير 2:06 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وعواصف ترابية على مكة.. وتحذير مهم من "الأزمات"

675ع87 8:57 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بالفيديو.. السيول تدخل المحلات التجارية في حي الغسالة بمكة

6867867 7:56 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

اقرأ أيضا

مجلس الشورى
9:05 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

"الشورى" يعتزم إلغاء عقوبة الجلد تعزيرًا في قضايا المخدرات

وظائف الذكاء
8:30 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

محام: هذه عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
8:16 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي

GCN4hMuWEAAteTI
7:38 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

خبير طقس يُحذر من انخفاض الحرارة مع أجواء باردة وماطرة على هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

IMG_1671815017358_compressed3219825401417940813
1:04 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة مغبرة على الرياض و8 مناطق لـ7 مساءً

5421671-2025699926
12:07 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب

الصناعات العسكرية2
1:08 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.. رابط وشروط التوظيف المبتدئ بالتدريب

تعليق الدراسة
11:06 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم مكة: تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية والليلية بهذه المحافظات

أهم 10
11:06 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. ​بشرى من "الإسكان" للمواطنين واكتشافات بترولية جديدة

مدرستي
10:33 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

منصة مدرستي.. خطوات التحضير إلكترونيًا للمعلمين 1445