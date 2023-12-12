شاهد.. المسجد الحرام تحت زخات أمطار الخير

أمطار الحرم المكي اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



مباشر الان امطار الحرم المكي الشريف #مكة_المكرمة تصوير عضو الفريق

حسين مرعي@Mediancmksa pic.twitter.com/Q5WYm4LEVi — #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) December 12, 2023

وثق مقطع فيديو نشره حساب "فريق طقس المملكة"، على منصة إكس "تويتر سابقا"، أجواء المسجد الحرام بالتزامن مع هطول أمطار الخير.وأظهر المقطع، الحرم المكي الشريف تحت زخات المطر، والمعتمرون والزوار يرفعون أكفهم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.كما توقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.