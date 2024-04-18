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تعليم جدة: 123 مرشحاً ومرشحة على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني

تعليم جدة
تعليم جدة
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اختتمت اليوم الخميس، أعمال لجان المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات والفحص الطبي للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، على مدى يومين بمقر مركز التدريب الأول للمرشحات، ومقر مبنى السارية للمرشحين.اضافة اعلان

123 مرشحاً ومرشحة:

وأوضح مدير الموارد البشرية في "تعليم جدة" محمد الغامدي، أن عدد المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني بلغ 123 مرشحاً ومرشحة في 7 تخصصات مختلفة، وتم اليوم الانتهاء من جميع مراحل وإجراءات الترشيح، من خلال اللجان المختصة للمقابلات الشخصية مروراً بمرحلة مطابقة المستندات إلى جانب استكمال الفحص الطبي، وفق عكاظ.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه المرشحين والمرشحات لمقار عملهم بعد استيفائهم لجميع الإجراءات النظامية وفق الخطط الموضوعة مسبقاً من قبل وزارة التعليم.

لا لحجب نتائج الطلاب

وفي وقت سابق، تفاعل وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، مع الشكاوى التي وردت للوزارة من أولياء الأمور يتظلَّمون فيها من قيام بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب؛ لعدم التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات المالية للمدرسة.
وأصدر الوزير تعليماته بعدم حجب نتائج الطلاب المتعثِّر أولياء أمورهم من سداد الرسوم الدراسية، أو حجز شهاداتهم بأي حال من الأحوال.
وقالت الوزارة، في تعميم، إنها مستمرة في إتاحة نقل بيانات الطلاب المتعثِّر أولياء أمورهم في سداد الرسوم الدراسية إلكترونيًا عبر نظام «نور» لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى، وفقًا لـ"المدينة".
وفي حال تعثُّر ولي أمر الطالب عن سداد الرسوم الدراسية، فيجب ألَّا يؤثر ذلك على مسيرة الطالب التعليمية، ويمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة من خلال الجهات الرسمية.

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