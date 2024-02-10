عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الثاني

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نشرت وزارة التعليم، اليوم السبت ، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.





جداول الحصص اليومية للأسبوع الـ 11



اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني





جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ11 من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/ZwD4hMyRfe — قنوات عين (@iEN_tv) February 10, 2024

وسيتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.هذا ومن المقرر أن تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية، للطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة غدا الأحد.وأصدرت وزارة التعليم تعميمًا يقضي بإجراء الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون الإخلال بسير الدراسة، على أن تُرصد النتائج في نظام (نور) الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات مباشرة.ودعت إلى طباعة بيان بأسماء الطلاب الغائبين في اختبارات نهاية الفصل الدراسي (من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث المتوسط)، على أن يكون تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات مدير المدرسة دون الحاجة لأخذ موافقة إدارة التعليم.وتجرى الاختبارات لهؤلاء المتغيبين بأعذار في بداية الفصل الدراسي الثالث القادم، باستثناء نظام المسارات بالمرحلة الثانوية والذين يتم اختبارهم وفق ما ورد في لائحة الاختبارات،