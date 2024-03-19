أيهما أفضل في رمضان تلاوة القرآن أم حفظه؟ "الخثلان" يُجيب

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أي العملين الصالحين أفضل في رمضان، تلاوة القرآن أم حفظه؟.





أيهما أفضل في رمضان تلاوة القرآن أم حفظه؟



الحفظ مطلوب بجانب كثرة التلاوة



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أنه ينبغي خلال شهر رمضان المبارك أن يكثر من تلاوة القرآن والقراءة من المصحف نظرًا.وأضاف أنه مع الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان، يتعاهد الإنسان الحفظ، يعني أن يجمع بين الأمرين لكن يكون الغالب هو التلاوة.وأشار إلى أن الحفظ مطلوب بجانب كثرة التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة قراءته للقرآن، كان جبريل عليه السلام يأتيه كل ليلة في رمضان، يدارسه القرآن.