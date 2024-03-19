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أيهما أفضل في رمضان تلاوة القرآن أم حفظه؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أي العملين الصالحين أفضل في رمضان، تلاوة القرآن أم حفظه؟.اضافة اعلان

أيهما أفضل في رمضان تلاوة القرآن أم حفظه؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أنه ينبغي خلال شهر رمضان المبارك أن يكثر من تلاوة القرآن والقراءة من المصحف نظرًا.
وأضاف أنه مع الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان، يتعاهد الإنسان الحفظ، يعني أن يجمع بين الأمرين لكن يكون الغالب هو التلاوة.

 الحفظ مطلوب بجانب كثرة التلاوة

وأشار إلى أن الحفظ مطلوب بجانب كثرة التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة قراءته للقرآن، كان جبريل عليه السلام يأتيه كل ليلة في رمضان، يدارسه القرآن.

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