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تعليق الدراسة حضوريًا في هذه المدارس اليوم الأربعاء

تعليق الدراسة الحضورية
تعليق الدراسة بسبب ظروف الطقس
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أعلن عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، في ظل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.اضافة اعلان

تعليم الباحة 

 علَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية في جميع المدارس والمكاتب التابعة لها ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق اليوم الأربعاء.
 وأوضحت الإدارة، أن استمرار تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي.


التدريب التقني بمنطقة الباحة 


أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهليه الفترة الصباحية والمسائية.
 وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، فقد تقرر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب عن بعد، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.


تعليم  النماص 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر  منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص اليوم الأربعاء..


تعليم بيشة 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكتب التعليم ببلقرن .           

 

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