تعليق الدراسة حضوريًا في هذه المدارس اليوم الأربعاء

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أعلن عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، في ظل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. اضافة اعلان





تعليم الباحة



علَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية في جميع المدارس والمكاتب التابعة لها ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق اليوم الأربعاء.وأوضحت الإدارة، أن استمرار تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي.





التدريب التقني بمنطقة الباحة



🔴 بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تعليق التدريب الحضوري بمنشآت التدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق وتحويل التدريب "عن بعد" يوم غد الأربعاء ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ لكافة المتدربين بالفترة الصباحية والمسائية (البكالوريوس -… pic.twitter.com/iF3rX7WWcu January 30, 2024

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهليه الفترة الصباحية والمسائية.وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، فقد تقرر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب عن بعد، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.





تعليم النماص



أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص اليوم الأربعاء..





تعليم بيشة





19/ 7 / 1445 هـ عن بُعد عبر pic.twitter.com/JSiXXTrIV9 بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء19/ 7 / 1445 هـ عن بُعد عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس مكتب التعليم ببلقرن . #تعليم_بيشة January 30, 2024

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكتب التعليم ببلقرن .