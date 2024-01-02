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أبرزها 5 .. محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تضبط أكثر من 900 مخالفة بيئية

محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
محمية الإمام عبدالعزيز
أ أ
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ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من خلال فرق الرقابة البيئية أكثر من 900 مخالفة بيئية خلال عام 2023، وذلك في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.اضافة اعلان

أبرز المخالفات المضبوطة في محمية الإمام عبدالعزيز:

- الرعي بدون تصريح
-  التخييم غير المصرح
- دهس الغطاء النباتي
- إشعال النار في الأماكن غير المخصص لها
- حيازة وتخزين الحطب والفحم المحلي
وبيّنت أن فرق الرقابة البيئية قامت بجولات ميدانية لرصد المخالفات تجاوزت 5400 جولة بمسافة مقطوعة بالمركبات تقدر بأكثر من مليون كيلومتر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية

وتعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وتولي المملكة اهتماماً كبيراً في حماية البيئة والمحافظة عليها، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية التي تسهم بتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي لأنظمة الرعي والصيد والاحتطاب، مشددةً على أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، والتعامل الأمثل مع البيئة ومكوناتها لضمان استمرارية واستفادة الأجيال القادمة من ثرواتها الطبيعية.

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