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تعليق الدراسة الحضورية للتدريب التقني والمهني في الباحة.. غداً

الكلية التقنية في الباحة
الكلية التقنية في الباحة
أ أ
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أعلنت الكلية التقنية بالباحة تعليق التدريب الحضوري ليوم غد الأحد، بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.

تعليق الدراسة الحضورية للتدريب التقني


وقالت الكلية التقنية في الباحة، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري ليوم الاحد الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ لجميع منسوبي ومتدربي الكلية للفترة الصباحية والمسائية وسيكون التدريب عن بعد".

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 كذلك أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة ليوم غدِ الأحد في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق والمخواة ومعاهد التدريب الأهلية للفترة الصباحية والمسائية.
 وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

أمطار غزيرة على الباحة


من جهته، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة يفيد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة إلى الساعة الرابعة فجر الغد -بمشيئة الله - .
 وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، كما يصاحب الحالة المطرية تساقط البرد, والرياح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
 ونبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظاً على سلامتهم.


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