شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في العرضيات

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في محافظة العرضيات بمنطقة جازان، خلال الساعات القليلة الماضية.

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أمطار وسيول في العرضيات



تقلبات جوية في مكة والباحة



أمطار غزيرة وسيول



توقعات حالة الطقس



وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان للسيول في العرضيات، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً باللون الأحمر، لأهالي منطقتي الباحة ومكة المكرمة، بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.وتشمل الحالة الجوية، وفقا لتوقعات الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية قد تستمر حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.