بالفيديو.. هطول كميات غزيرة من الأمطار على الباحة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطاق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم أمطار ليلية غزيرة على منطقة الباحة. اضافة اعلان





تساقط أمطار غزيرة على شاطي السيف جنوب جدة



أمطار غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



حالة مطرية مستمرة حتى يوم غد السبت



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت مساء اليوم أمطار ليلية غزيرة على الباحة مع هبوب رياح نشطة شديدة السرعة.وحسب مركز الأرصاد، فقد شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بني حسن، والمراكز التابعة له، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.