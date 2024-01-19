بالفيديو.. هطول كميات غزيرة من الأمطار على الباحة

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطاق مختلفة من المملكة، تساقطت
مساء اليوم أمطار ليلية غزيرة على منطقة الباحة.
تساقط
أمطار غزيرة على شاطي السيف جنوب جدةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت مساء اليوم أمطار
ليلية غزيرة على الباحة مع هبوب رياح نشطة شديدة السرعة.
أمطار
غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعةوحسب
مركز الأرصاد، فقد شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى
خفيفة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بني حسن، والمراكز
التابعة له، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت
الأرض.
امطار #الباحه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) January 19, 2024
من خالد الغامدي pic.twitter.com/TdxBGTgjjh